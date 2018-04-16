Выходцы из Сирии устроили митинг против американской агрессии у посольства США в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ , 16 апреля. / ТАСС /. Выходцы из Сирии провели митинг перед посольством США в Брюсселе против американской агрессии. У здания дипмиссии собрались около 70 человек с флагами Сирии и плакатами «Стоп бомбам» и «Мир Сирии», передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники митинга выкрикивали лозунги на французском языке: «Америка проваливай, Сирия не для тебя!». К посольству были стянуты усиленные наряды бельгийской полиции, однако митингующие не провоцировали стражей порядка и после акции мирно разошлись.

"Наша акция носит мирный характер, мы против насилия, — рассказал ТАСС один из координаторов митинга. — США, Великобритания Франция обрушили десятки ракет на цели в Сирии в ночь на 14 апреля. Мы требуем от Бельгии осудить это незаконное нападение. Наше правительство должно приложить все возможные усилия, чтобы добиться дипломатического и мирного решения конфликта".