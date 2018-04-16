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Выходцы из Сирии устроили митинг против американской агрессии у посольства США в Брюсселе
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Выходцы из Сирии устроили митинг против американской агрессии у посольства США в Брюсселе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская Весна
БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Выходцы из Сирии провели митинг перед посольством США в Брюсселе против американской агрессии. У здания дипмиссии собрались около 70 человек с флагами Сирии и плакатами «Стоп бомбам» и «Мир Сирии», передает корреспондент ТАСС с места событий.
Участники митинга выкрикивали лозунги на французском языке: «Америка проваливай, Сирия не для тебя!». К посольству были стянуты усиленные наряды бельгийской полиции, однако митингующие не провоцировали стражей порядка и после акции мирно разошлись.
"Наша акция носит мирный характер, мы против насилия, — рассказал ТАСС один из координаторов митинга. — США, Великобритания и Франция обрушили десятки ракет на цели в Сирии в ночь на 14 апреля. Мы требуем от Бельгии осудить это незаконное нападение. Наше правительство должно приложить все возможные усилия, чтобы добиться дипломатического и мирного решения конфликта".
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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