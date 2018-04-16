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«Необъятная, но уменьшаюсь»: Глафира Тарханова прокомментировала перепады своего веса
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«Необъятная, но уменьшаюсь»: Глафира Тарханова прокомментировала перепады своего веса 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: Passion.ru
Глафира Тарханова решила ответить на многочисленные домыслы интернет-пользователей по поводу ее новой беременности. 34-летняя актриса заявила, что легко может позволить себе вкусное пирожное, поскольку уже «стремительно уменьшается».
«Прекрасный Санкт-Петербург! Лавандовое пирожное… и пусть диеты подождут… для тех кто переживает, что я стала необъятной. Я уже стремительно уменьшаюсь, сегодня — день исключение!» — написала Глафира, опубликовав снимок из кафе в Питере (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Те из фолловеров, кто не считал, что Тарханова поправилась, осыпали ее комплиментами: «Главное это не полнота тела, а полнота души! Вот в этом смысле точно необъятны вы, Глафира!», «Только в пользу для поднятия весеннего настроения», «Глафира, вы в отличной форме».
Фото: Instagram
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