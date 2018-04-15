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Религиозные праздники 16 апреля
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Религиозные праздники 16 апреля 

РИА Новости 31 минуту назад
Преподобный Никита исповедник
Будущий православный святой остался сиротой 8 дней отроду: мать его умерла, а отец постригся в монахи. Воспитала ребенка бабушка. Мальчик с детства прислуживал в церкви. В Мидикийский монастырь, славившийся строгостью устава, он попал по благословению своего духовного отца — отшельника Стефана. Через семь лет его рукоположили в священнический сан, и настоятель, преподобный Никифор, который тогда был уже тяжело болен, зная его святую жизнь, поручил ему управление обителью.
Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек.
Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братия единодушно избрала игуменом преподобного Никиту.
В те годы, при императоре Льве V Армянине, иконоборчество возобновилось и снова начались гонения на тех, кто отстаивал почитание икон: православных епископов изгоняли и ссылали, в Константинополе в 815 году был созван поместный собор, на котором еритики свергли с престола патриарха Никифора, а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных епископов были также поставлены еретики.
Император призвал к себе игуменов всех монастырей и попытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других заключенных.
Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии: если они примут причастие от лжепатриарха.
Преподобный Никита долго сомневался, но другие узники упросили его причаститься вместе с ними, и уступая их мольбам, он пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и начал публично обличать иконоборческую ересь.
Естественно, такое поведение не осталось безнаказанным — преподобный Никита вновь оказался в темнице, где, перенося голод и скорби, пробыл шесть лет, до кончины императора Льва.
Умер преподобный Никита в 824 году, уже при новом императоре Михаиле. Тело святого было с почестями погребено в монастыре.
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