«Пирожки на ветках!»: Александр Ревва взобрался на дерево

Известный актер и шоумен Александр Ревва в компании своего коллеги Михаила Галустяна сейчас путешествует по Германии , попутно выкладывая в сеть отчеты о своей поездке. Ради одного из таких снимков юморист взобрался на дерево, чем изрядно посмешил своих поклонников в Инстараме.

Популярный российский шоумен, комедийный киноактёр, телеведущий и певец отправился в Европу. Во время своей поездки мужчина обновляет микроблог фотографиями на фоне пейзажей немецких городов и их достопримечательностей. На одном из таких снимков артист предстал перед многочисленными поклонниками на дереве, поваленном в воду. Юморист не был бы сам собой, если бы и в этом случае не стал шутить. «ДеРевва», — подписал публикацию Александр.

Подписчики бывшего КВНщика и резидента юмористического шоу Comedy Club оценили фотографию по достоинству. Им понравилась и живописная обстановка, и необычная поза артиста на снимке, и даже само дерево, лежащее в воде. Правда, некоторые отметили, что все же зря Ревва залез туда. «Александр, отличное фото! Очень атмосферно получилось. Прям как мастер восточных единоборств!» «Я бы так не рисковала!» «Мастер камуфляжа! Найди Реву?!» «Арматура от Артура! Зачем дерево свалил?» «Мишки в сосновом лесу?» «Ничего себе бревнышко! Но все равно для Валуева будет только лишь занозой!» «Пирожки на ветках!» Кстати, часть пользователей социальной сети поставили под вопрос местоположение Александра. Они заявили, что такой вид совершенно несвойственен для Германии, а фото сделано где-то на болотах в России

А не так давно Александр рассказал подписчикам своего микроблога о довольно странной традиции, которую он и его жена соблюдают два раза в год, даря друг другу подарки. Однако делают они это весьма необычно. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!