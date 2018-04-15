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Мэй обдумывает варианты действий в отношении финансов россиян в Британии
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Мэй обдумывает варианты действий в отношении финансов россиян в Британии 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает все варианты действий в отношении размещенных в королевстве «незаконных финансов» российских бизнесменов и чиновников, пишет газета Sunday Times.
"Мы изучаем все аспекты действий, которые могут быть предприняты", — заявила Мэй в интервью изданию.
Ранее Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из РФ.
К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.
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