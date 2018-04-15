Мэй обдумывает варианты действий в отношении финансов россиян в Британии

"Мы изучаем все аспекты действий, которые могут быть предприняты", — заявила Мэй в интервью изданию.

Ранее Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ , если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.