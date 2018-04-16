Мэй: готовим «обширные действия» по капиталам из РФ

Тереза Мэй. Фото iarex.ru "Мы рассматриваем все способы действий, которые могут быть предприняты", — отметила Мэй. «Вы увидите обширные действия по финансовым мерам в отношении российских олигархов в Великобритании в скором времени», — заявил источник газеты.

Британия «продолжит использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированным представителям (российской — ред.) элиты. В нашей стране нет места для этих людей и для их денег», подчеркнула Мэй.

Финансовый комитет Палаты общин парламента Британии начал расследование экономических преступлений, в том числе предполагаемое отмывание денег. Программа получила название «Российская коррупция в Британии».

В свою очередь Transparency International утверждает, что имущество стоимостью 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) приобретено в Британии на средства «подозрительного происхождения». Часть этой суммы приходится на купленную россиянами британскую недвижимость стоимостью 880 млн фунтов стерлингов.