В Новом Уренгое лучшего ученика года определяли не только по отметкам в дневнике

Лучшим учеником года стал учащийся десятого класса средней школы №1 Матвей Щуплецов. Он вошел в пятерку сильнейших школьников, которые боролись за право стать лучшими из лучших.

Для участия в престижном конкурсе все ребята сдали своеобразный экзамен на эрудицию и уникальность среди сверстников в родных школах.

По словам конкурсантов, им было чем удивить жюри, хотя и волнение порой просто зашкаливало.

Каждое из пяти заданий, в которых надо было блеснуть знаниями родного края, произвести впечатление ораторским искусством и проявить творчество, выполнены ребятами на «отлично».

Зрители поддерживали своих любимцев дружескими кричалками и громкими аплодисментами.

Обращения к сверстникам растрогали всех независимо от возраста и статуса. Ребятам удалось в небольших посланиях передать свое отношение к миру, природе, семейным реликвиям, за которыми стояли истории героических предков.

Однако строгое жюри оценивало не только умелое ораторство и интеллект, Не менее важный фактор — творческие способности конкурсантов.

Кто-то ярко и экспрессивно проделал танцевальные па, кто-то «зацепил» музыкальным произведением времен Великой Отечественной войны, а кто-то продемонстрировал спортивные достижения. Всё было исполнено великолепно. Жюри оказалось нелегко определить победителя.

По словам Анжелики Павкиной, руководителя отдела практический психологии внешкольного педагогического центра, этот конкурс порадовал семейным тандемом.

— Это просто отлично! — призналась она. — Детей много талантливых, светлых, но то, с какой любовью они вспоминали свою семью, родителей, вызывает только уважение. Если будет больше вот таких мероприятий, где родители с детьми как единое целое, то отпадет надобность в коррекционной психологии и каких-то новых методиках. Когда семья вместе и дома, и на празднике, и поддерживает в таких конкурсах, то победа обеспечена во всем.

Благодарил своих родителей и победитель Матвей Щуплецов. Для него выигрыш не был неожиданным.

— Я и шел сюда за победой, — сказал юноша. — Но здесь нет побежденных, потому что каждый — личность! А мне этот конкурс дал хороший опыт. И, может быть, подтолкнет к выбору будущей профессии, так как пока я не определился кем быть.