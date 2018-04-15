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Количество жителей, проголосовавших за критерии оценки УК, увеличилось до 15,7 тыс. человек
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Количество жителей, проголосовавших за критерии оценки УК, увеличилось до 15,7 тыс. человек 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области на интернет‐портале «Добродел» продолжается голосование жителей за критерии оценки управляющих организаций, результатом которого станет новый, актуальный и транспарентный рейтинг областных УК, управляющих общим имуществом многоквартирного жилого фонда. Голосование жителей проходит под девизом «Твой дом ‐ в твоих руках!». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области.
Прошла вторая неделя голосования, мы видим, что число проголосовавших жителей существенно выросло и составило 15,7 тысяч зарегистрированных пользователей портала Добродел». По просьбе общественников и для еще большей репрезентативности картины, принято решение о продлении голосования на одну неделю до 22 апреля включительно, теперь все собственники даже самые «нерешительные» могут не торопиться и принять участие в этом крайне важном процессе
Евгений Хромушин, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Голосование жителей на портале «Добродел» за выбор ключевых критериев оценки УК началось 2 апреля, оно проходит путем тайного голосования зарегистрированных пользователей портала. По утвержденному регламенту, каждый пользователь может выбрать до семи из десяти представленных критериев, которые он считает обязательным для оценки управляющих компаний.
По словам Хромушина, на сегодня в лидерах такие критерии, как содержание дворовых территорий, этому критерию отдали предпочтения 87% проголосовавших, содержание подъездов — за него проголосовали 85% жителей, 63% жителей отдали свои предпочтения организации диспетчерского обслуживания через единые диспетчерские службы.
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