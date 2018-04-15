Экс-директор ФБР сравнил команду Трампа с итальянской мафией

Это уже не первая книга, в которой Трамп предстает в невыгодном свете. Так, в январе большой резонанс вызвала работа журналиста Майкла Вульфа , которую тот якобы подготовил на основе бесед с самим президентом и его окружением. Но в Белом доме это отрицали, а достоверность многих эпизодов книги вызывала сомнения. Мемуары Коми стоят особняком. Пока это единственный взгляд от первого лица и изнутри от человека, который сам работал в администрации Трампа. Директор ФБР имел прямой доступ к президенту, многократно контактировал с ним лично и даже вел запись этих бесед, которые потом сохранял у друга, поскольку опасался, что в будущем Трамп может солгать об их содержании.

Показательна реакция на книгу самого президента США , крайне резкая даже по его меркам. В своем «Твиттере» он гневно заклеймил Коми «лжецом и источником утечек», утверждая, что тот лгал конгрессу под присягой и сливал секретную информацию в СМИ. «Практически весь Вашингтон считал, что его необходимо уволить, поскольку он ужасно выполнял свою работу, — написал Трамп. — Он слабый и лживый скользкий тип, который был, как показало время, ужасным директором ФБР». Хозяин Белого дома назвал «большой честью» свое решение об отставке Коми из ФБР в мае 2017 года, которое вызвало тогда большой резонанс в США. Коми был назначен руководителем спецслужбы летом 2013 года и, согласно устоявшейся в США политической традиции, должен был оставаться на этом посту 10 лет.

Как следует из фрагментов книги, опубликованных The New York Times , в своих мемуарах экс-директор ФБР называет Трампа «неэтичным, не приверженным правде и институционным ценностям». Коми обращает внимание на то, что Трамп для утверждения своих взглядов использует фразы наподобие «все так думают» или «очевидная правда». «Было легко увидеть, как люди вокруг него легко становились участниками заговора вокруг предпочитаемого им набора фактов или заблуждений, — рассказывается в тексте. — Он строил вокруг своего окружения альтернативную реальность».

По оценке Коми, стиль Трампа «продиктован эгоизмом» и основан на «ожидании личной преданности»

По оценке Коми, стиль работы президента «продиктован эгоизмом» и основан на «ожидании личной преданности». В книге манера Трампа сравнивается с повадками мафиози: «Молчаливый круг согласных. Полный контроль босса. Клятвы верности. Мировоззрение в духе „мы против них“. Ложь обо всем, большая и маленькая, в угоду некоему кодексу лояльности». По словам Коми, Трамп выстраивал вокруг себя подобие личной Коза Ностра, в которую пытался втянуть и разведсообщество США, в частности, требуя личной лояльности от директора ФБР.