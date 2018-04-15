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Пугачёву попросили сдерживаться
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Пугачёву попросили сдерживаться 

News.ru 45 минут назад
В воскресенье, 15 апреля, 69 лет исполнилось известной российской певице Алле Пугачёвой. Артистка поддерживает себя в форме: следит за модой, посещает салоны красоты, однако несмотря на это подписчики всё чаще припоминают Примадонне её возраст.
Долгое время Алла Борисовна снисходительно реагировала на подобного рода выпады и даже сама в публикуемых постах иронизировала по этому поводу.
Однако в последние дни Пугачёва стала более болезненно воспринимать критику. Поклонники беспокоятся за её эмоциональное состояние.
Своё мнение высказал член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.
«Пользуясь случаем хочу поздравить Аллу Борисовну с днём рождения и пожелать ей более сдержанно относиться к критике в социальных сетях. За последние 1,5 года таких случаев было немало. Недавно и Даниил Козловский не сдержался, когда трейлер его нового фильма начали поливать грязью. На мой взгляд, если известные и самодостаточные люди идут читать в социальные сети комментарии о себе, то они уже изначально зависимы от них. Ну ладно, почитали и Бог с ним, даже если критика. На каждый роток, как известно, не накинешь платок. Это Интернет, здесь через одного люди мнят себя Цицеронами и непризнанными гениями. Но бурно реагировать на комментарии в соцсетях по меньшей мере странно. Здоровья Вам и Вашим детям. Меньше соцсетей — больше свежего воздуха и позитива», — сказал он.
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