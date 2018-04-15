Романов: Межпарламентская Ассамблея развивает правовые механизмы защиты культурного наследия

Санкт-Петербурге состоялось 47-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи. В пленарном заседании участников форума принял участие заместитель председателя Комитета Госдумы по Регламенту и контролю Михаил Романов

Михаил Романов также отметил, что в рамках 47-го заседания были подняты важнейшие вопросы межпарламентского сотрудничества в области межкультурного интернационального обмена, в области научного, технического и экономического взаимодействия. Затронуты были проблемы образования, экспертной деятельности, гражданской государственной и муниципальной службы и пр. Одной из самых актуальных тем межпарламентского сотрудничества остается противостояние терроризму.

«Развитие межпарламентского диалога, парламентской дипломатии сближает государства, способствует совершенствованию национальных законодательств разных стран, формирует общее правовое пространство. Деятельность МПА направлена на разработку модельных законов и на актуализацию международных законодательных актов. Ассамблея также способствует соблюдению законности при проведении электоральных процедур в странах Содружества», — подчеркнул депутат.