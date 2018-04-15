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Мэй анонсировала создание фонда для борьбы с загрязнением океанов пластиком
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Мэй анонсировала создание фонда для борьбы с загрязнением океанов пластиком 

RT на русском 57 минут назад
Как сообщает SkyNews, на исследования и ликвидацию отходов планируется потратить £61,4 млн  Отмечается, что четыре страны Британского содружества — Новая Зеландия, Шри-Ланка, Вануату и Гана — поддержали инициативу Великобритании.
Ранее британец Рич Хорнен опубликовал видео, снятое под водой у берегов индонезийского острова Бали. Дайвер хотел поплавать с мантами, или, как ещё называют этих скатов, морскими дьяволами. Однако Хорнен обнаружил не только обитателей глубин, но и огромное количество мусора.
RT на русском: последние новости
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