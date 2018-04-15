Мэй анонсировала создание фонда для борьбы с загрязнением океанов пластиком

Шри-Ланка, Вануату и Как сообщает SkyNews, на исследования и ликвидацию отходов планируется потратить £61,4 млн Отмечается, что четыре страны Британского содружества — Новая Зеландия Гана — поддержали инициативу Великобритании

Ранее британец Рич Хорнен опубликовал видео, снятое под водой у берегов индонезийского острова Бали. Дайвер хотел поплавать с мантами, или, как ещё называют этих скатов, морскими дьяволами. Однако Хорнен обнаружил не только обитателей глубин, но и огромное количество мусора.