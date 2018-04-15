В понедельник из-за реконструкции Макаровского моста частично перекроют улицу Челюскинцев

С 16 апреля для транспорта частично закроют отрезок улицы Челюскинцев рядом с управлением железной дороги. Движение перекроют на отрезке от переулка Красного до Гражданской. Ограничение будет действовать до 5 мая, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

При этом, как ранее уточняли в мэрии, движение сохранится в обе стороны.

Николай Сметанин. — Движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону, — пояснял глава комитета по строительству администрации Екатеринбурга

Работы будет проводить компания ГУДСР, которая занимается реконструкцией моста.

Всю информацию о том, что происходит с Макаровским мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года. Всё это время по оставшейся части Макаровского моста продолжат ездить машины и трамваи.

На втором этапе таким же образом реконструируют вторую часть моста: всё движение перенесут на построенный мост. Старый разберут и соорудят вместо него новый. На конечном этапе оба новых моста объединят в один.