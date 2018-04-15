Ещё
В понедельник из-за реконструкции Макаровского моста частично перекроют улицу Челюскинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В понедельник из-за реконструкции Макаровского моста частично перекроют улицу Челюскинцев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
С 16 апреля для транспорта частично закроют отрезок улицы Челюскинцев рядом с управлением железной дороги. Движение перекроют на отрезке от переулка Красного до Гражданской. Ограничение будет действовать до 5 мая, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.
При этом, как ранее уточняли в мэрии, движение сохранится в обе стороны.
— Движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону, — пояснял глава комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.
Работы будет проводить компания ГУДСР, которая занимается реконструкцией моста.
Всю информацию о том, что происходит с Макаровским мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года. Всё это время по оставшейся части Макаровского моста продолжат ездить машины и трамваи.
На втором этапе таким же образом реконструируют вторую часть моста: всё движение перенесут на построенный мост. Старый разберут и соорудят вместо него новый. На конечном этапе оба новых моста объединят в один.
e1.ru: последние новости
Известный екатеринбургский журналист выпал с балкона пятого этажа На Урале маму малышки с пороком сердца посадили на 3 года за приватизацию земли для дома На юбилее Анатолия Марчевского виновника торжества случайно искупали в бассейне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России230
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова105
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии312
США выдвинули ультиматум Сирии793
Лондон введет санкции против российских олигархов124
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение