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Центр Екатеринбурга перекроют 20 апреля для репетиции парада Победы
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Центр Екатеринбурга перекроют 20 апреля для репетиции парада Победы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В эту пятницу, 20 апреля, в центре Екатеринбурга пройдёт первая репетиция парада Победы. На время тренировки военных инспекторы ГИБДД перекроют улицы.
— Планируется, что с 20:00 до 04:00 движение транспорта будет перекрыто по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от проспекта Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев», — уточнили Е1.RU в администрации Екатеринбурга.
В пресс-службе ЦВО рассказали, что традиционно первая репетиция пройдет только с участием пеших колонн, военная техника выйдет в центр на следующей неделе. Репетиции с танками и боевыми машинами пройдут в ночь с 27 на 28 апреля, со 2 на 3 мая и с 4 на 5 мая.
Из-за репетиции в центре города автобусы и трамваи будут ходить по изменённым маршрутам.
В среду, 18 апреля, на Вторчермете пройдет четвертая тренировка военных к параду 9 Мая. На время проезда военной техники с 08:30 до 13:00 будут перекрыты улицы. Первую тренировку военных на Вторчермете мы показывали в прямом эфире.
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