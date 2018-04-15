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Торгово-промышленная палата Псковской области пополнилась пятью новыми членами
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Торгово-промышленная палата Псковской области пополнилась пятью новыми членами 

Псковская губерния 1 час назад
В Пскове 11 апреля состоялось заседание совета Торгово-промышленной палаты Псковской области. Как сообщает пресс-служба региональной ТТП, решением совета в члены региональной палаты были приняты пять организаий: ООО «Амулет», ИП Бедняжонок Людмила Геннадьевна, ООО «Изборский парк», ООО «Источник Плюс» и ООО «Напра». На данный момент ТПП Псковской области объединяет 342 компании. Вступая в члены Торгово-промышленной палаты Псковской области, компании и организации одновременно становятся и членами ТПП Российской Федерации. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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