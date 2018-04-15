Омолаживаем гладиолусы всего за один сезон. Делюсь секретом

Наступило время подготовки гладиолусов к сезону — обычно это делается за месяц до высадки в грунт. Этот месяц можно использовать и для гарантированного получения высококачественных молодых (ювенильных) клубнелуковиц из так называемых деток, точнее — клубнепочек.

Напомню, что клубнелуковицы гладиолусов необходимо через 4-5 лет цветения заменять на новые, молодые — в процессе неоднократного цветения они стареют, накапливают болезни, цветонос укорачивается, окраска цветков становится менее яркой.

Не очень грамотные цветоводы считают, что гладиолусы «переопылились» — нет, они просто СОСТАРИЛИСЬ и требуют замены))) Вырастить же за 1 сезон полноценные молодые луковицы из деток удаётся далеко не всем. Безусловно, занимающиеся продажей посадочного материала давно наработали свои приёмы — вплоть до количества сажаемых деток на 1 м²))) Цветоводу же — «шестисоточнику» средней полосы России с его 10-15 сортами, полагаю, будет полезен описываемый ниже опыт.

Итак, обычно в первых числах апреля достаём гладиолусы из овощного ящика холодильника, где они по сортам хранились вместе с отобранными при уборке детками.

Достаём гладиолусы их хранилища

Очищаем от чешуй и раскладываем в 1 слой для проращивания

Располагаем на рассеянном свету

Детки тоже очищаем («расщёлкиваем») от плотных чешуек и замачиваем на 1 сутки в растворе гумата (лучше!), или иммуноцитофита, или растворимого комплексного минерального удобрения.

Это удобно делать в донышках подготовленных тетрапаковских пакетов от сока или молочных продуктов ёмкостью 1-2 л — как их нужно подготовить, понятно из фото 3 — донышко высотой 3 см и стенки см 10. Не забудем промаркировать сорта!

Подготовленные пакеты

Подготовленные пакеты

Замачивание деток

После замачивания у деток, как правило, уже можно понять, где росток, а где зачатки корней. Если же разобраться по-прежнему трудно, сажаем детку в универсальный грунт боком — по 2-4 штуки в зависимости от размера пакета и потребности цветовода (фото 5)

Сажаем детки

В апреле прорастающие детки держим на подоконнике, балконе или в теплице, в грунт высаживаем приблизительно в те же сроки, что и взрослые луковицы — прямо в пакетах (фото 6), сняв только донышки (это не травмирует корни, исключает пересортицу, облегчает выкопку).

Не забудем для страховки от холода укрыть высаженную рассаду спанбондом.

Не забудем снять донышки!

Дальнейший уход (полив, подкормки, обработки от вредителей) осуществляется по всей гладиолусовой делянке — только у деток необходимо выломать цветонос на стадии его выдвижения, чтобы вся сила растения шла на формирование клубнелуковицы.

Выкапываю я все клубнелуковицы одновременно, разбираю и обрабатываю по сортам. Предварительный «забег» в 1 месяц гарантирует обновлённый посадочный материал высокого качества — как правило, не ниже первого разбора, т.е. диаметром не менее 3,2 см (не забудем — длина спичечного коробка 5 см).

Вот такие красавцы!

Допускаю, что немало цветоводов снисходительно улыбнутся на такие хлопоты — как не сомневаюсь и в том, что цветоводы-перфекционисты будут довольны результатами.

Удачи!