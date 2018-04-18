В Нижнем Новгороде закрыли детский городок Натальи Водяновой

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода закрыли детский городок Натальи Водяновой . Игровая площадка стала опасной для детей.

С 16 апреля начался демонтаж оборудования, сообщается на сайте администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.

По словам главы Автозавода Александра Нагина, за почти 12 лет активной эксплуатации под открытым небом игровые элементы конструкции пришли в негодность. Дирекция парка 777-летия Нижнего Новгорода, где расположена игровая зона, совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнажённые сердца» неоднократно ремонтировала конструкции.

«"Латание дыр" — не выход из ситуации, — заявил Александр Нагин . — Учитывая состояние игровой площадки, стороны пришли к соглашению демонтировать оборудование».

Планируется, что на месте старого городка, полностью доступного для детей с инвалидностью, будет возведён новый инклюзивный детский спортивно-игровой парк. По предварительной информации, открытие городка состоится в июне текущего года.