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В Нижнем Новгороде закрыли детский городок Натальи Водяновой
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В Нижнем Новгороде закрыли детский городок Натальи Водяновой 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода закрыли детский городок Натальи Водяновой. Игровая площадка стала опасной для детей.
С 16 апреля начался демонтаж оборудования, сообщается на сайте администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.
По словам главы Автозавода Александра Нагина, за почти 12 лет активной эксплуатации под открытым небом игровые элементы конструкции пришли в негодность. Дирекция парка 777-летия Нижнего Новгорода, где расположена игровая зона, совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнажённые сердца» неоднократно ремонтировала конструкции.
«"Латание дыр" — не выход из ситуации, — заявил Александр Нагин. — Учитывая состояние игровой площадки, стороны пришли к соглашению демонтировать оборудование».
Планируется, что на месте старого городка, полностью доступного для детей с инвалидностью, будет возведён новый инклюзивный детский спортивно-игровой парк. По предварительной информации, открытие городка состоится в июне текущего года.
Напомним, торжественная церемония открытия детской игровой площадки в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода состоялась 12 ноября 2006 года. Проект задуман одной из ведущих топ-моделей мира, нижегородкой Натальей Водяновой. Финансированием работ по строительству площадки занимался благотворительный фонд Водяновой «Обнажённые сердца». Для реализации проекта было собрано около $300 000 пожертвований. Свои средства в проект вложили лидер группы «RollingStone» Мик Джагер, актёр Стивен Кляйн, топ-модель Хелена Кристенсен и другие звёзды.
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