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етскую площадку супермодели Водяновой демонтируют в Нижнем Новгороде
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етскую площадку супермодели Водяновой демонтируют в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Спортивная площадка в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода будет закрыта 16 апреля. Конструкция перестала соответствовать требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте администрации Автозаводского района.
Игровая зона была открыта Натальей Водяновой в Нижнем Новгороде 12 ноября 2006 года. Она была построена за счет средство фонда «Обнаженные сердца». Всего для реализации проекта было собрано порядка 300 тысяч долларов. Свои средства в проект вложили лидер группы «RollingStone» Мик Джагер, актер Стивен Кляйн, топ-модель Хелена Кристенсен и другие.
Как отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, оборудование игровой зоны неоднократно ремонтировалось, однако за 12 лет эксплуатации оно пришло в негодность и теперь будет демонтировано.
Совместными усилиями администрации района и фонда «Обнаженные сердца» будет создан новый инклюзивный детский спортивно-игровой парк, который по предварительным данным будет открыт уже в июне.
Ранее сообщалось, что общественные пространства Нижнего Новгорода начнут благоустраивать в мае.
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