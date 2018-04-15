етскую площадку супермодели Водяновой демонтируют в Нижнем Новгороде

Спортивная площадка в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода будет закрыта 16 апреля. Конструкция перестала соответствовать требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте администрации Автозаводского района.

Игровая зона была открыта Натальей Водяновой в Нижнем Новгороде 12 ноября 2006 года. Она была построена за счет средство фонда «Обнаженные сердца». Всего для реализации проекта было собрано порядка 300 тысяч долларов. Свои средства в проект вложили лидер группы «RollingStone» Мик Джагер, актер Стивен Кляйн , топ-модель Хелена Кристенсен и другие.

Как отметил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин , оборудование игровой зоны неоднократно ремонтировалось, однако за 12 лет эксплуатации оно пришло в негодность и теперь будет демонтировано.

Совместными усилиями администрации района и фонда «Обнаженные сердца» будет создан новый инклюзивный детский спортивно-игровой парк, который по предварительным данным будет открыт уже в июне.

Ранее сообщалось, что общественные пространства Нижнего Новгорода начнут благоустраивать в мае.