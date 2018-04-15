Ещё
Россия готова сотрудничать с ЛАГ для обеспечения региональной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия готова сотрудничать с ЛАГ для обеспечения региональной безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН В ПРИВЕТСТВИИ ЧЛЕНАМ ЛИГИ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ОТМЕТИЛ, ЧТО РФ ГОТОВА РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛАГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Стало известно, кто станет новым Терминатором Создатель "Новичка" назвал "идиотизмом" отравление с его помощью Скрипалей Боро Джукич: цель Запада — оторвать Черногорию и Россию друг от друга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России231
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова106
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии312
США выдвинули ультиматум Сирии795
Лондон введет санкции против российских олигархов131
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение