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Британия готовится атаковать российские компьютерные сети, пишут СМИ
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Британия готовится атаковать российские компьютерные сети, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в британских органах безопасности.
"Британское ведомство по киберразведке — Центр правительственной связи (GCHQ) — и министерство обороны находятся наготове для «пропорционального» ответа. Киберэксперты уже «заняли позиции» в компьютерных сетях целей в России", — пишет издание.
"Если они будут действовать против нас агрессивно, конечно, у нас будет возможность сделать им что-то", — заявил один из источников.
Британские власти предупредили об опасности кибератак ключевые объекты инфраструктуры страны, например, учреждения системы здравоохранения, отмечает газета.
Кроме того, по словам источников, Лондон ожидает распространения в сети «компромата» на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных лиц, пишет Sunday Times. Предупреждение разведслужб о возможности подобных акций получила лично премьер-министр Тереза Мэй. «Мы знаем, что у России в сценарии — материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах», — заявил источник.
В марте газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии призвал глав основных энергетических компаний страны усилить меры безопасности из-за опасения кибератак со стороны РФ после инцидента в Солсбери.
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