Число проголосовавших за критерии оценки УК в Подмосковье достигло почти 16 тыс. человек

Количество жителей Подмосковья , проголосовавших за критерии оценки управляющих компаний, увеличилось до 15,7 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

На интернет-портале «Добродел» продолжается голосование жителей Подмосковья за критерии оценки управляющих организаций, результатом которого станет новый, актуальный и транспарентный рейтинг областных УК, управляющих общим имуществом многоквартирного жилого фонда. Голосование жителей проходит под девизом «Твой дом — в твоих руках!».

«Прошла вторая неделя голосования, мы видим, что число проголосовавших жителей существенно выросло и составило 15,7 тысячи зарегистрированных пользователей портала «Добродел», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин

По просьбе общественников и для еще большей репрезентативности картины принято решение о продлении голосования на одну неделю, до 22 апреля включительно.

Голосование жителей на интернет-портале «Добродел» (dobrodel.mosreg.ru) за выбор ключевых критериев оценки УК началось 2 апреля. Оно организовано министерством ЖКХ Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

По утвержденному регламенту, каждый пользователь может выбрать до семи из десяти представленных критериев, которые он считает обязательным для оценки управляющих компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгению Хромушину создать понятный для жителей рейтинг УК.