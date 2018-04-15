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Рыба уходит на нерест: для костромских рыбаков вводят ограничения
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Рыба уходит на нерест: для костромских рыбаков вводят ограничения 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Рыбакам напоминают, что в Костромской области начинает действовать запрет на вылов рыбы, связанный с нерестом, сообщает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
Запрет на добычу водных биоресурсов будет действовать с 15 апреля по 15 июня на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Костромской области. С 20 апреля по 5 мая и с 1 по 20 июня запрет будет действовать на озере Чухломском со всеми притоками на протяжении 25 километров от устьев вверх по течению и истоком на протяжении 25 километров вниз по течению.
Разрешена лишь любительская и спортивная ловля на одну поплавочную или донную удочку с берега с общим количеством крючков не более 2 штук.
Нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи.
Запрет на передвижения маломерных судов с использованием двигателей на водных объектах Костромской области будет действовать с 15 апреля по 31 мая в акватории Волги в границах Костромской области. А на остальных водоемах в границах Костромской области — с 15 апреля по 15 июня.
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