Ещё
Алиханов: надо остановить ползучую деятельность наших застройщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алиханов: надо остановить ползучую деятельность наших застройщиков 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов требует защитить городские парки от застройщиков. Планируется, придать зеленым зонам отдыха статус особо охраняемых природных территорий. Это запретит любую деятельность в границах парков. Глава поручил Минэкологии провести эту работу совместно с новым руководством Калининграда, которое определится на следующей неделе.
Ведомство рассматривает шесть объектов в областном центре, которые могут получить защиту вырубок и застройки. В прошлом году в муниципалитетах появилось десять особо охраняемых природных территорий.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— В городе Калининграде есть парки, которые надо защитить от того, чтобы кто-то не подавал заявки на изменения правил землепользования и застройки. Как это произошло в Макс-Ашман парке, его северная часть, чуть порезали, там домики. Надо, наконец, принять эти парки, оформить их границы, чтобы остановить ползучую деятельность наших застройщиков.
Вести Калининград: последние новости
В «День селёдки» в Калининграде частично ограничат движение На Пасху и Радоницу из Калининграда пустят автобусы на кладбище Российская кинокомпания откроет производство компьютерной графики в Калининградской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штайнмайер встал на защиту России233
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова107
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии312
Лондон введет санкции против российских олигархов140
США выдвинули ультиматум Сирии795
Видео
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение