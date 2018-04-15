Алиханов: надо остановить ползучую деятельность наших застройщиков 

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов требует защитить городские парки от застройщиков. Планируется, придать зеленым зонам отдыха статус особо охраняемых природных территорий. Это запретит любую деятельность в границах парков. Глава поручил Минэкологии провести эту работу совместно с новым руководством Калининграда, которое определится на следующей неделе.
Ведомство рассматривает шесть объектов в областном центре, которые могут получить защиту вырубок и застройки. В прошлом году в муниципалитетах появилось десять особо охраняемых природных территорий.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— В городе Калининграде есть парки, которые надо защитить от того, чтобы кто-то не подавал заявки на изменения правил землепользования и застройки. Как это произошло в Макс-Ашман парке, его северная часть, чуть порезали, там домики. Надо, наконец, принять эти парки, оформить их границы, чтобы остановить ползучую деятельность наших застройщиков.