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Жители Новороссийска сдадут опасные отходы
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Жители Новороссийска сдадут опасные отходы 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
21 апреля пройдет экологическая акция. Жители смогут избавиться от бытовых отходов, не подлежащих утилизации обычным способом. Это просроченные лекарства, люминесцентные лампы, баллончики из-под аэрозольной краски, сломанная техника: цифровые камеры, компьютеры, телевизоры и так далее, а также отслужившие свое мобильные телефоны, зарядные устройства, плееры, видео и аудиопленки, зажигалки, водяные фильтры, стеклянные термометры, автомобильные шины и вышедшую из строя бытовую технику.
Сбор будет осуществляться в двух местах: на ул. Мира, 3 (со стороны ул. Магистральной) и ул. Г. Десантников, 2 (со стороны пр. Дзержинского) с 10:00 до 14:00.
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