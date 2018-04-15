Жители Новороссийска сдадут опасные отходы

21 апреля пройдет экологическая акция. Жители смогут избавиться от бытовых отходов, не подлежащих утилизации обычным способом. Это просроченные лекарства, люминесцентные лампы, баллончики из-под аэрозольной краски, сломанная техника: цифровые камеры, компьютеры, телевизоры и так далее, а также отслужившие свое мобильные телефоны, зарядные устройства, плееры, видео и аудиопленки, зажигалки, водяные фильтры, стеклянные термометры, автомобильные шины и вышедшую из строя бытовую технику.

Сбор будет осуществляться в двух местах: на ул. Мира, 3 (со стороны ул. Магистральной) и ул. Г. Десантников, 2 (со стороны пр. Дзержинского) с 10:00 до 14:00.