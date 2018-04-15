Источник: первый ангольский спутник «Ангосат-1» невозможно восстановить

МОСКВА , 15 апреля. / ТАСС /. Первый ангольский телекоммуникационный спутник «Ангосат-1», связь с которым была потеряна 27 декабря 2017 года, не подлежит восстановлению. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"После неоднократных попыток установить полноценную связь и взять ангольский спутник на управление, которые были возобновлены в апреле, специалисты пришли к выводу о неработоспособности аппарата. Однако комиссия пока не сделала соответствующего заключения по «Ангосату», — сообщил ТАСС источник.

Специалисты пытались восстановить связь со спутником с конца декабря 2017 года до середины января 2018 года. Затем в РКК «Энергия» заявили, что решено оставить попытки исправить ситуацию до апреля, когда спутник вернется в зону радиовидимости, «ввиду высокой ответственности маневров на геостационарной орбите». В апреле, когда дрейфующий по орбите спутник должен был войти в зону радиовидимости, появились сообщения, что с аппаратом снова не удалось связаться. Однако в Роскосмосе заявили, что делать выводы преждевременно, так как отработка программы на «Ангосате» еще не началась.

Телекоммуникационный спутник «Ангосат-1» был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат». 27 декабря после отделения спутника от разгонного блока с ним пропала связь. Космический аппарат был застрахован на $121 млн в " ВТБ страховании" и "Согазе" . Спутник должен был обеспечить телевизионный сигнал на территории Анголы и других стран африканского континента.

Спутник представляет собой платформу, разработанную и изготовленную в РКК «Энергия», на которой установлено оборудование связи концерна Airbus.