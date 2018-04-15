Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения

Она опубликовала фотографию с именинницей на своей страничке в Instagram.

В воскресенье, 15 апреля, советская и российская певица Алла Пугачева отмечает свой 69-ый день рождения. Звезду уже поздравила ее не менее известная дочь — Кристина Орбакайте . Она опубликовала фотографию с мамой на своей страничке в Instagram.

Под снимком Кристина написала лаконичную, но емкую фразу — «С днем рождения, мама» и сопроводила это хэштегом «женщина, которая поет».

Подписчики Орбакайте поддержали певицу и оставили в комментариях свои поздравления для ее звездной матери.

С Днём Рождения, Мама#женщинакотораяпоёт @alla_orfey #кристинаорбакайте #аллапугачёва #kristinaorbakaite #allapugacheva #happybirthdaymom

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

14 Апр 2018 в 2:45 PDT ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С днем рождения, Примадонна!

Неизвестная Пугачева. Такой Аллу знают лишь близкие

Женщина, которая поёт: 15 главных песен Аллы Пугачёвой