Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения 

Она опубликовала фотографию с именинницей на своей страничке в Instagram.
В воскресенье, 15 апреля, советская и российская певица Алла Пугачева отмечает свой 69-ый день рождения. Звезду уже поздравила ее не менее известная дочь — Кристина Орбакайте. Она опубликовала фотографию с мамой на своей страничке в Instagram.
Под снимком Кристина написала лаконичную, но емкую фразу — «С днем рождения, мама» и сопроводила это хэштегом «женщина, которая поет».
Подписчики Орбакайте поддержали певицу и оставили в комментариях свои поздравления для ее звездной матери.
С Днём Рождения, Мама#женщинакотораяпоёт @alla_orfey #кристинаорбакайте #аллапугачёва #kristinaorbakaite #allapugacheva #happybirthdaymom
Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)
14 Апр 2018 в 2:45 PDT ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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