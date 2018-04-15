Молодящаяся Пугачева ушла в отрыв

Королева российской эстрады Алла Пугачева готовится отметить день рождения. Певица решила оторваться на славу перед праздником.

Как артистка умеет веселиться, показал известный исполнитель Михаил Гребенщиков . Он опубликовал у себя на странице в социальной сети Instagram необычную запись.

"Творческий процесс с @alla_orfey (Пугачевой — Прим. ред.) Завтра ДР — помню и дорожу каждым днём работы с человеком из Космоса (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)" — подписал ролик он. Видео начало набирать вирусную популярность в преддверии дня рождения певицы.

Комментаторы расхвалили Пугачеву. «На 69 и не выглядит ведь, молодуха! Нравится, что она и в таком возрасте умеет отрываться!» — пишет один из пользователей. «Крутышка! Ну просто, умочка!👍Так держать, ещё многие годы!» — добавляет другой.

При этом остается неизвестным, когда именно было записано видео. Судя по всему, публикацией зажигательного ролика Гребенщиков решил поздравить Пугачеву с днем рождения.

Напомним, что 15 апреля королеве российской эстрады исполняется 69 лет. Возраст не мешает ей успешно продолжать творческую карьеру. Певица часто появляется на сцене, является постоянной гостьей светских раутов и популярных ток-шоу на ведущих федеральных канала страны.