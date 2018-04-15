Служба занятости Псковской области опубликовала свежие данные о безработице в Псковской области: численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 4 по 10 апреля 2018 года снизилась на семь человек или на 0,2 процента, и по состоянию на 10 апреля 2018 года составила 3 тыс. 366 человек. С 4 по 10 апреля 2018 года снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, наблюдалось в г. Пскове, г. Великие Луки и 10-ти районах области: Себежском, Усвятском, Бежаницком, Псковском, Красногородском, Новоржевском, Пыталовском, Куньинском, Опочецком, Плюсском. Небольшой рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, наблюдался в двенадцати районах области: Невельском, Печорском, Гдовском, Дедовичском, Новосокольническом, Пушкиногорском, Островском, Струго-Красненском, Великолукском, Дновском, Локнянском, Порховском. По состоянию на 10 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 5 тыс. 762 места. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».