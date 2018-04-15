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«Ростов-Главный» полностью реконструирован
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«Ростов-Главный» полностью реконструирован 

Деловое сообщество 30 минут назад
В ходе реконструкции был построен новый досмотровый павильон, это позволило значительно увеличить пропускную способность вокзала. Теперь он может принимать до 4500 пассажиров в час.
Внутренняя отделка тоже претерпела изменения, пребывание пассажиров в залах ожидания стало комфортнее. На реализацию проекта потратили почти 700 млн рублей.
Ростов-Главный это одна из центральных узловых железнодорожных станций Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги. Датой основания ростовского вокзала можно считать январь 1876 года, когда он принял первый поезд. Именно тогда он стал общим для трёх железных дорог, существовавших в те годы, в том числе одной из крупнейших в России Ростов-на-Дону — Владикавказ. Ростовский вокзал того времени был огромным трёхэтажным зданием, построенным явно «на вырост» с учётом перспектив развития города и транспортного узла. К сожалению имя архитектора осталось неизвестным.
Станция включает в себя два вокзала — Главный и Пригородный, открытый в 1962 году. Последняя масштабная реконструкция вокзала проводилась почти десять лет назад, в 2009 году.
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