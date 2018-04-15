Ещё
Акула невероятных размеров привела дайверов в ужас, а потом дала себя погладить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии

Акула невероятных размеров привела дайверов в ужас, а потом дала себя погладить 

Trendymen 29 минут назад
Фото: Trendymen
Свирепый океанский хищник может напугать даже опытных дайверов. Это и произошло у мексиканского побережья: огромная акула внезапно появилась рядом с ныряльщиками и все происходящее попало на видео.
По случайности оператор Тарсицио Суарес послал своего дрона снимать именно этот участок океана. Он заметил, как из-под воды поднимается гигантская тень.
Испуганные люди метнулись в разные стороны, но вскоре вернулись обратно. Один из дайверов даже подплыл к гиганту поближе и рискнул погладить жесткую как наждак кожу.
Страшной тенью оказалась китовая акула. Эти создания спокойны и безобидны — они в принципе не нападают на человека, да и на других млекопитающих.
Акулы, несмотря на жуткий образ, вполне бывают дружелюбными и даже иногда просят людей о помощи. Вот, к примеру, история о том, как дайвер вытащил нож из головы одной из хищниц.
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии641
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии192
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии557
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»60
Штайнмайер встал на защиту России39
Видео
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение