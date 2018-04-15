Будущее российской медицины: боярышник и кора дуба вместо американских лекарств?

Что для Думы несколько сотен детей? Директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер на странице в Facebоok выразила свое отношение к подготовленному Госдумой законопроекту об ответных мерах на американские санкции против РФ . Документ, в частности, предусматривает запрет на ввоз лекарств, за исключением тех, которые не производятся в России:

«Мы уже пережили кучу войн, терактов, дебильных законов, собственных ошибок, пережили и живем дальше… Мы живучие, и память у нас короткая. Мы малообучаемы. Поэтому опять, когда вчера Дума инициировала закон о запрете на ввоз препаратов и медоборудования американского производства (а кстати, масса неамериканских компаний имеет производства в США ), мы смотрим на это, словно на зоопарк, не понимая последствий… И этот идиотизм мы переживем, думаем мы. Все верно, это и есть зоопарк. Только они смотрители, а звери — мы. Очень важно иногда вспоминать, кстати, что звери сильнее. И что зверей больше… Несколько сотен детей, которых мы годами переводили из отделений реанимации домой, постепенно обучали их родителей работать с аппаратами вентиляции легких, с откашливателями и прочим непростым оборудованием, чтобы их дети могли иметь детство, ходить на улицу, в школу, даже в бассейне чтобы могли плавать на аппарате ИВЛ. Так вот несколько сотен этих детей уже несколько лет живут на американском оборудовании с американской расходкой. Но Дума не думает про несколько сотен детей, которых придется снова выдернуть из дома и передать в отделения реанимаций. Дума не думает про то, что этих детей снова придется навсегда закрыть в отделениях реанимаций по всей стране, навсегда снова отделить их от мам, как в концлагере».

Медицина должна быть точно вне политики, и странно, что это надо как-то разъяснять депутатам, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович

Лариса Попович директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» «Никакие западные страны ничего в фармацевтической сфере не санкционировали. В США огромное количество препаратов для редких заболеваний, это уму непостижимо. На сегодняшний день право на жизнь есть у каждого, и, слава Богу, что есть препараты, которые действительно действуют персонифицированно, и подобрать препарат очень тяжело. У нас и так идет дикая битва из-за так называемой концепции взаимозаменяемости, когда чиновники собираются без врача определять, что взаимозаменяемо, а что — нет. А в этой ситуации мы просто собираемся лишить наше население доступа к самым современным препаратам, которые, да, пока, к сожалению, делаются на Западе. Мы резко сократим однопроцентный для крупных компаний рынок России, и они перестанут сюда выводить даже новые современные препараты. К сожалению, очень сильно зависим от них. Более того, у нас была эта программа импортозамещения, мы должны были в 2018 году 90% лекарств из жизненно необходимого списка производить в России, так у нас до сих пор только 43% производится».

Нет ни аналогов многих лекарств, ни медтехники. А производители зачастую — это транснациональные компании, которые нельзя разделить на американские и другие.

Алексей Федоров начальник отделения гематологии и онкологии клинической больницы № 1 «МЕДСИ» «Во-первых, сейчас уже трудно заменить американское, отгородиться от всего западного, потому что все глобальные производители лекарств, которым пока сейчас нет замены, это транснациональные корпорации, поэтому здесь не получится это сделать. Но и в отношении замещения мы, к сожалению, не можем сейчас полностью заместить в аппаратном и в медикаментозном плане, потому что аналогов отечественных нет. А когда речь идет о медицине высокотехнологичной, такой как, предположим, онкология или онкогематология, огромное количество лекарств, которые на сегодняшний день применяются, находится в так называемой патентной …, когда произведение аналогов запрещено международными законодательствами, и сейчас это все активно применяется, оригинальные препараты, которые еще пока нельзя производить в виде дженериков. В таких высокотехнологичных сферах, как анестезиология и реанимация, я тоже думаю, что там не все так просто, легко можно будет сделать, заместив все отечественным производителем, потому что многие препараты не имеют аналогов отечественных пока еще. А в диагностической сфере, такой как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, я знаю, наши аналоги пытаются сделать, но такого уровня еще пока не достигнуто, только начинаем в этой области двигаться».

В то же время в пятницу, 13 апреля, зампредседателя Госдумы Петр Толстой предложил пить боярышник и заваривать кору дуба вместо лекарств из США. Это заявление Толстой сделал в эфире программы «60 минут» на «России-1» в ответ на утверждение политика Бориса Надеждина , что «этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан»:

— Этот закон реально создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Чистая правда.

— Каким же образом?

— Вот я уже пожилой человек, пью лекарства разные.

— Мы все не без греха.

— К сожалению, жизнь устроена так, что эти лекарства сделаны в странах вероятного противника. В основном — Германия , японское — сейчас от давления…

— А вы выплевывайте, вы выплевывайте!

— А я хорошо помню, вот вы смеетесь, я хорошо помню, что, когда мне первый раз поставили диагноз гипертония в советское время…

— Кору дуба заваривайте!

— Вы знаете, что мне прописали? Боярышник.

— Боярышник!

— Вот боярышник!

— Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте, все.

— Хорошо. Боярышник я уже начал, я готовлюсь, да.

Business FM не удалось дозвониться Петру Толстому, однако позднее, как пишет «Газета.ру» , он пояснил, что это была шутка. «Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора», — сказал Толстой.