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К сезону вспашки готовы: в Таджикистан завезли новую сельхозтехнику
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К сезону вспашки готовы: в Таджикистан завезли новую сельхозтехнику 

Мир24 37 минут назад
К сезону вспашки в Таджикистан завезли около 600 тракторов, культиваторов и плугов. Они должны решить проблему дефицита техники и помочь фермерам на полях. Корреспондент телеканала «МИР 24» Фируз Умарзода оценил преимущества современных сельхозмашин.
Пахать и рыхлить землю вручную больше не надо. Для Абдуманнона Абдурахимова покупка новых тракторов — большое событие. Еще недавно работа отнимала в два раза больше времени и сил. Сейчас даже настроение улучшилось.
«С тракторами работа идет в десятки раз быстрее, вот эту землю вспахали за день. Конечно, техника денег стоит, но время тоже деньги», — считает дехканин, житель Гиссарского района Абдуманнон Абдурахимов.
К весеннему сезону в стране ремонтируют и готовят старую технику, завозят новую. Потребность в ней высокая. 20% хозяйств все еще обрабатывают землю своими силами.
«Старые тракторы часто подводят, поэтому их нужно сокращать. Ежегодно количество импорта техники увеличивается в два раза, только в этом году завезли около 600 единиц техники, четверть из них — тракторы», — отметил представитель Министерства сельского хозяйства Таджикистана Шариф Хомидов.
Трактор выбирают так же придирчиво, как и коня в древние времена. Купить сельхозтехнику можно в специальных центрах. Самым большим спросом пользуется китайская и белорусская. Первая дешевая, а вторая — надежная.
Полный привод, девять скоростей. Салон напичкан разными кнопками и рычагами настроить можно все. При этом даже мне все понятно.
В этом тракторе соединились советская надежность и современные технологии. Это модернизированная модель машины, выпущенной в СССР. Тогда, и сейчас, несмотря на большой выбор, самая популярная в Таджикистане.
«Я на днях купил б/у трактор МТЗ за 3 тысячи долларов денег было мало. Вот теперь приехал за новым, тоже белорусским. Хотя новые дороже, но все они долговечные», — указал дехканин, житель Кабадиянского района Алимурод Азизов.
Чтобы техника была доступнее, в Таджикистане действуют грантовые программы. Также тракторы или комбайны можно взять в лизинг. Платить по кредиту пять лет, без процентов. В Минсельхозе уверены: благодаря этому уже в ближайшие годы удастся полностью обновить технопарк.
В этом году в Таджикистане заработает завод по сборке белорусских тракторов. Новая и качественная техника станет доступна многим фермерам.
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