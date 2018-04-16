В Крыму разрабатывают собственный мессенджер

Власти Крыма рассчитывают запустить в течение года мессенджер «Диалог М», разработанный крымскими специалистами, в настоящее время он проходит тестирование, сообщил ТАСС заместитель председателя cовета министров — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский

«Диалог М» — это абсолютно крымская разработка. Для нас это очень серьезное достижение, это наш крымский продукт, он не скопирован откуда-то. Это наша уникальная разработка, которая не имеет отношения ни к каким другим федеральным проектам. Запуск планируем в самое ближайшее время, однозначно — в течение этого года», — сообщил Полонский.

По его словам, в настоящее время мессенджер еще не запущен в опытную эксплуатацию и находится в состоянии тестирования. «Мы решили привлечь к этому всех людей, организации, потому что крайне важно выслушать мнения о том, насколько он удобен или нет, какие у него есть уязвимости», — отметил вице-премьер. Разработкой мессенджера занимались специалисты госпредприятия «Крымтехнологии» начиная с 2014 года, и это не было никаким образом связано с недавними решениями по закрытию популярного мессенджера Telegram.