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В Крыму разрабатывают собственный мессенджер
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В Крыму разрабатывают собственный мессенджер 

BFM.RU 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Власти Крыма рассчитывают запустить в течение года мессенджер «Диалог М», разработанный крымскими специалистами, в настоящее время он проходит тестирование, сообщил ТАСС заместитель председателя cовета министров — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.
«Диалог М» — это абсолютно крымская разработка. Для нас это очень серьезное достижение, это наш крымский продукт, он не скопирован откуда-то. Это наша уникальная разработка, которая не имеет отношения ни к каким другим федеральным проектам. Запуск планируем в самое ближайшее время, однозначно — в течение этого года», — сообщил Полонский.
По его словам, в настоящее время мессенджер еще не запущен в опытную эксплуатацию и находится в состоянии тестирования. «Мы решили привлечь к этому всех людей, организации, потому что крайне важно выслушать мнения о том, насколько он удобен или нет, какие у него есть уязвимости», — отметил вице-премьер. Разработкой мессенджера занимались специалисты госпредприятия «Крымтехнологии» начиная с 2014 года, и это не было никаким образом связано с недавними решениями по закрытию популярного мессенджера Telegram.
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