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В Самаре треснул пополам ветхий дом на Ставропольской
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В Самаре треснул пополам ветхий дом на Ставропольской 

63.ru 56 минут назад
Фото: 63.ru
Жители Самары пожаловались на состояние домов на Металлурге. По их словам, один из домов на Ставропольской нуждается в срочном ремонте. Об этом 63.ru сообщила местная жительница.
Картина однозначно тревожная
— На Металлург уже давно плюнули? Или тут не люди живут? Здание же скоро пополам разойдётся, — рассказала жительница Самары.
По словам девушки, «треснувший» дом на Ставропольской, 222 — жилой.
Детям приходятся играть на свалке мусора
— Здесь три дома таких рядом. Один из них — расселили, хотя свет в окнах я недавно видела. Рядом с ним вот этот дом с дырой и ещё один. Они оба в плаченом состояние. Хотя и там, и там живут семьи с детьми, — рассказала девушка.
Дыры на фасаде явно пытались когда-то залатать
Подобные ветхие дома в Самаре не редкость. В конце марта этого года в одной из таких двухэтажек на Тихвинской обвалилась крыша. Но дом до сих пор не признают аварийным.
63.ru: последние новости
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