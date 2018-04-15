В Самаре треснул пополам ветхий дом на Ставропольской

Жители Самары пожаловались на состояние домов на Металлурге. По их словам, один из домов на Ставропольской нуждается в срочном ремонте. Об этом 63.ru сообщила местная жительница.

Картина однозначно тревожная

— На Металлург уже давно плюнули? Или тут не люди живут? Здание же скоро пополам разойдётся, — рассказала жительница Самары.

По словам девушки, «треснувший» дом на Ставропольской, 222 — жилой.

Детям приходятся играть на свалке мусора

— Здесь три дома таких рядом. Один из них — расселили, хотя свет в окнах я недавно видела. Рядом с ним вот этот дом с дырой и ещё один. Они оба в плаченом состояние. Хотя и там, и там живут семьи с детьми, — рассказала девушка.

Дыры на фасаде явно пытались когда-то залатать

Подобные ветхие дома в Самаре не редкость. В конце марта этого года в одной из таких двухэтажек на Тихвинской обвалилась крыша. Но дом до сих пор не признают аварийным.