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Дома в пяти районах Владивостока останутся без света
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Дома в пяти районах Владивостока останутся без света 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 17 апреля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Ватутина ул. 10  Каплунова ул. 6  Первомайский район
Борисенко ул. 40, 42, 48, 48А, 50  Гризодубовой ул. 5А, 7, 9  Марины Расковой ул. 4  Никифорова ул. 2, 41А  Связи ул. 17, 19, 22, 5  Первореченский район
Корнилова ул. 1  Советский район
100-летия Владивостока пр-кт 145  Александровича ул. 128, 122, 124  Восточная 2-я ул. 12  Восточная 3-я ул. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 25/8, 35, 15В  Карла Маркса ул. 11  Маковского ул. 41, 43Д  Полетаева ул. 17, 25, 7, 9, 21А  Полуденная ул. 1, 10, 12, 14, 25, 27, 3, 39, 4, 43, 47, 5, 6, 7, 8  Разина ул. 15, 15А, 23, 25, 5, 6, 7Б, 9  Федеративная ул. 4, 4А, 4Б, 7, 3, 9  Глинки ул. 23  Мысовая ул. 22  Фрунзенский район
Океанский пр-кт 35  Октябрьская ул. 27  Павленко пер. 4, 6  Посьетская ул. 19  Уткинская ул. 3, 5, 7
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