Дома в пяти районах Владивостока останутся без света 

Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 17 апреля. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Ватутина ул. 10 Каплунова ул. 6 Первомайский район
Борисенко ул. 40, 42, 48, 48А, 50 Гризодубовой ул. 5А, 7, 9 Марины Расковой ул. 4 Никифорова ул. 2, 41А Связи ул. 17, 19, 22, 5 Первореченский район
Корнилова ул. 1 Советский район
100-летия Владивостока пр-кт 145 Александровича ул. 128, 122, 124 Восточная 2-я ул. 12 Восточная 3-я ул. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 25/8, 35, 15В Карла Маркса ул. 11 Маковского ул. 41, 43Д Полетаева ул. 17, 25, 7, 9, 21А Полуденная ул. 1, 10, 12, 14, 25, 27, 3, 39, 4, 43, 47, 5, 6, 7, 8 Разина ул. 15, 15А, 23, 25, 5, 6, 7Б, 9 Федеративная ул. 4, 4А, 4Б, 7, 3, 9 Глинки ул. 23 Мысовая ул. 22 Фрунзенский район
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