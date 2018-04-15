В главных руслах рек Хэйлунцзян и Усулицзян будет введен 55-дневный запрет на рыбную ловлю

Харбин , 15 апреля / Синьхуа / — В этом году в главных руслах рек Хэйлунцзян /Амур/ и Усулицзян /Уссури/ будет введен 55-дневный запрет на рыбную ловлю в целях защиты нереста и охраны рыбных ресурсов. Об этом сообщило на днях правительство провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/.

По сообщению провинциального правительства, сезонный запрет на рыболовство разделится на два этапа: первый пройдет с 11 июня по 15 июля, второй — с 1 по 20 октября.

В период действия запрета на реках будет запрещено заниматься промыслом без разрешения компетентных ведомств провинции по делам рыбного хозяйства. Все рыболовецкие суда и рыбопромысловые орудия на это время предписывается вывести из рабочих зон.

Китайско-российские пограничные реки Хэйлунцзян и Усулицзян богаты рыбными ресурсами. В них водятся известные и лучшие сорта рыбы, в частности кета. Введение сезонного запрета на рыбную ловлю и другие меры, принимаемые в последние годы, содействовали восстановлению рыбных ресурсов в этих двух реках. -0-