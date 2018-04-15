В Самарской области предложили отмечать День загса

Сотрудники самарского управления загс предложили установить в России новую памятную дату. Их поддержали депутаты губернской думы.

— Для оценки вклада органов записи актов гражданского состояния в развитие государства, а также в связи со 100-летним юбилеем службы предлагается установить в качестве памятной даты День образования органов загс или День загса. Назначить его инициаторы хотят на 18 декабря, — рассказали в губернской думе.