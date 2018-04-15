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В Самарской области предложили отмечать День загса
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США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии

В Самарской области предложили отмечать День загса 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
Сотрудники самарского управления загс предложили установить в России новую памятную дату. Их поддержали депутаты губернской думы.
— Для оценки вклада органов записи актов гражданского состояния в развитие государства, а также в связи со 100-летним юбилеем службы предлагается установить в качестве памятной даты День образования органов загс или День загса. Назначить его инициаторы хотят на 18 декабря, — рассказали в губернской думе.
Теперь законопроект рассмотрят на пленарном заседании губдумы. При одобрении его направят в Государственную думу.
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