Вступил в законную силу приговор любителю «кровавых розочек»

В законную силу вступил приговор Мценского районного суда Орловской области в отношении местного жителя, который в ходе драки в кафе порезал двоих мужчин. Он отправился на полтора года в колонию строго режима, выплатит пострадавшему компенсацию.

Конфликт произошел ночью 22 декабря 2016 года. В «Монте-Кристо» отдыхала большая компания. С чего началась драка, мужчины в суде не сказали, но события развивались стремительно. Пытаясь помочь своему товарищу, подсудимый стукнул одного из парней стеклянной бутылкой по затылку. Далее получившейся «розочкой» резанул несколько раз по лицу и голове. Достался колющий удар в шею еще одному мужчине, который растаскивал дерущихся.

Первому пострадавшему стало плохо. Он потерял сознание и пришел в себя уже в больнице на операционном столе, когда его зашивал врач. Более недели он провел в медицинском учреждении. Как рассказали знакомые, если раньше мужчина был душой компании, то после произошедшего стал замкнут и нелюдим. Мужчина в суде заявил, что не может сейчас спокойно относиться к тому, что у него на лице шрам. Он занимался в вокальной группе, выступал, но больше не выходил на сцену. Стал замечать, что люди смотрят на шрам, а девушки отводят взгляд. Врачи подтвердили, что раны левой щеки, правой ушной раковины, лобной области являются неизгладимыми. Отмечается асимметрия лица.

Суд посчитал, что указанные телесные повреждения не придают лицу потерпевшего уродливый, отталкивающий, эстетически неприглядный вид. Было учтено, что после произошедшего мужчина посещал новогодний корпоратив, фотографировался, а пение на сцене является лишь хобби. Действия подсудимого были квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью.

В счет возмещения морального вреда нападавший должен выплатить 50 тысяч рублей. В порядке гражданского судопроизводства с него могут взыскать компенсацию расходов на лечение и консультацию у врача-косметолога, на предстоящую операцию по коррекции рубца.