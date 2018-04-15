17 стран за 5 месяцев: результат на фотографиях

Один фотограф, живущий в Европе, хотел снимать удивительные места мира и через какое-то время к своему изумлению обнаружил, что их можно найти буквально под носом. Вот что путешественник рассказывает сам о себе.

Меня зовут Джохан Лолос. Я — фотограф-самоучка из Бельгии , и четыре года назад меня посетила мысль оставить Европу, чтобы путешествовать по миру. Для начала — на заре своей карьеры трэвел-фотографа — я провел два года в Австралии Новой Зеландии . Просто ехал куда глядели глаза — иногда в компании таких же бэкпэкеров. Это было прекрасно и интересно, но тогда я был очень далек от понимания, что и в Европе можно запросто отыскать ничуть не меньше захватывающих и величественных пейзажей.

Я был неопытным путешественником, и мне казалось, что нужно непременно попасть на край света, чтобы получить впечатляющие снимки, — и только через три года творческих скитаний я вдруг обнаружил, что мой родной город Льеж находится всего в суточном переезде от Альп — одного из самых прекрасных горных образований на планете.

Как только до меня дошел такой простой факт, я начал составлять маршрут через все места Европы, которые мне хотелось бы увидеть в летние месяцы. До этого момента я совершал несколько вылазок в горы, но никогда не проводил там больше трех месяцев: не слишком долго, не очень коротко — как раз хватало, чтобы успеть немножко одичать от отсутствия цивилизации и насладиться первозданной красотой вершин.

Но было очевидно, что трех месяцев мне будет явно недостаточно, чтобы успеть оказаться во всех желаемых местах Старого Света — так что мне захотелось испытать себя и выйти из зоны собственного комфорта.

В конце концов я утвердился в желании исследовать три основных региона Европы — что означало путешествие через 17 стран, которое я планировал совершить за пять месяцев. Конечно, было бы здорово увидеть больше — но тогда мне пришлось бы потратить еще пять месяцев, а это как раз не входило в мои планы.

5 мая 2017 года я начал свой путь, который назвал для себя «Вершины Европы». Он включал в себя три направления: север, Балканы и Альпы. Домой я попал 6 октября этого же года.

В сумме это выглядело вот так: 145 дорог и трасс общей протяженностью 23,280 км через 17 стран, а если включать паромы и несколько перелетов — наберется 40,760 км.

Каждый день я выкладывал свои наблюдения за тем, что видел вокруг себя, — и эта картинка быстро менялась — в Instagram Stories. Очень быстро у меня возникло множество подписчиков, которые радовались каждому снимку и настойчиво говорили, что я должен издать альбом после окончания путешествия.

После возвращения домой у меня было 4 Тб фотографий, так что мне пришлось потратить какое-то время, чтобы разобрать их все. Выбрать 200 с небольшим лучших кадров было не так-то просто — но и с этой задачей я в конце концов справился. Альбом я так и назвал: «Вершины Европы»/Peaks of Europe.

Его можно заказать на моем сайте — а сейчас можно посмотреть некоторые из фотографий, которые очень хорошо раскрывают суть моего пути в горах. Надеюсь, они принесут вам не меньше удовольствия, чем мне — и, возможно, вы почувствуете неудержимое желание отправиться в подобное путешествие как можно скорее — поверьте, оно того стоит.