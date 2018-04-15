Завершена реконструкция железнодорожного вокзала «Ростов-Главный»

Модернизация железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» завершилась, сообщает ООО РЖД-ОНЛАЙН.

Благодаря реконструкции объекта его пропускная способность выросла в два раза.

Теперь главный железнодорожный вокзал донской столицы способен принять до 4500 пассажиров в час.

Увеличения пропускной способности удалось достичь благодаря строительству нового досмотрового павильона.

Кроме того, были значительно улучшены условия пребывания пассажиров на вокзале.

Масштабная реконструкция проводилась в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, пять мачтой которого пройдут в Ростов-на-Дону.

На реализацию проекта было затрачено около 700 миллионов рублей.