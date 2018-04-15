Завершена реконструкция железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» 

Модернизация железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» завершилась, сообщает ООО РЖД-ОНЛАЙН.
Благодаря реконструкции объекта его пропускная способность выросла в два раза.
Теперь главный железнодорожный вокзал донской столицы способен принять до 4500 пассажиров в час.
Увеличения пропускной способности удалось достичь благодаря строительству нового досмотрового павильона.
Кроме того, были значительно улучшены условия пребывания пассажиров на вокзале.
Масштабная реконструкция проводилась в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу, пять мачтой которого пройдут в Ростов-на-Дону.
На реализацию проекта было затрачено около 700 миллионов рублей.