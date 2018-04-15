Пример для молодежи: российские пенсионеры покоряют YouTube

77-летний пенсионер из Серпухова создал на YouTube собственный канал. До выхода на пенсию он был военным и преподавал в техникуме. Чему теперь он обучает в интернете, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин.

Это раньше он был простым подмосковным пенсионером, а сегодня — звезда YouTube. Валерию Красильникову 77. Но популярен у тех, кому до 15 и младше. Известными его сделали видеоуроки, где он рассказывает о законах физики и математики. Вещает из гостиной, которую своими руками переоборудовал в мини-студию.

«Я мужик деревенский. Умею вбивать гвозди в дерево. Придумал ножки вот такие, прихожу в магазин, а они там есть. Вот теперь могу их вывинчивать и куда угодно ставить», — отметил пенсионер.

Началось все лет 20 назад, когда пришлось объяснять внучке тему «Дроби». Взяв школьный учебник, преподаватель физики так ничего и не понял.

«Мне трудно было разобраться. Я удивился как это так. Я же умный человек. Я никак не могу девочки объяснить ничего», — вспоминает блогер.

Долгие годы Красильников выписывал ошибки из учебников и выпустил брошюру «Музей глупостей». А недавно местная молодежь посоветовала создать собственный канал на YouTube.

Пенсионеры в Рунете нынче в почете. Миллионы пользователей следят за жизнью пожилых блогеров. Валентина Гламаздина при помощи внука открыла для себя мир интернета на девятом десятке.

А это дед-миллионер из Хабаровска — Борис Дунаевский. Его еще называют русский Джанлукой Вакки . В гардеробе модного пенсионера вещи сплошь знаменитых домов моды.

Обзоры на клипы современных музыкантов от бабы Веры смотрят сотни тысяч. Валерий Красильников тоже не прочь покритиковать тех, кто популярен на просторах интернета. Даже собственную внучку фитнес-блогера не пожалел. Говорит, аудиторию надо зарабатывать не идеальным телом, а прокачанными мозгами.

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