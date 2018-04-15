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В Евпатории раскрасили гигантскую писанку
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В Евпатории раскрасили гигантскую писанку 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЕВПАТОРИЯ, 15 апр — РИА Новости Крым. В Евпатории в рамках арт-проекта «Раскрасим праздник вместе!» на набережной имени Валентины Терешковой раскрасили гигантскую писанку.
Инициатор и организатор акции, автор проекта дизайнер Анна Радаева сообщила РИА Новости Крым, что социальная акция стартовала в 2016 году на Набережной Ялты, где с тех пор арт-проект проводится ежегодно. «В 2017 году к арт-проекту присоединилась воскресная школа „Купель“ храмового комплекса во имя святителя Луки в Евпатории. В этом году проект поддержала администрация Евпатории и один из благотворителей по имени Сергей, пожелавший не раскрывать свою фамилию», — отметила Радаева.
По ее словам, в росписи огромной писанки приняли участие педагоги и ученики Евпаторийской художественной школы имени Юрия Волкова. Пасхальная писанка была передана в дар Свято-Николаевскому собору.
"Мы говорим о коллективном творчестве, объединяющем людей. Раньше объединял совместный труд, а в нынешнее время, особенно в городах, подобных духовных скреп не так много. Красная Пасха на Руси — это не придуманный или новомодный праздник, а глобальная основа для совместной радости и творчества. Вера объединяет. Коллективное проведение праздников — это хорошая традиция, близкая и понятная всем", — подчеркнула Радаева.
Организатор акции отметила, что поддержка акции в других городах Крыма способствовала бы тому, чтобы такие арт-формы украсили городскую среду и территории храмов. «Участники проекта своим творчеством приобщают зрителей, и праздничный восторг охватывает всех», — заключила Радаева.
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