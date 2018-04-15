В Евпатории раскрасили гигантскую писанку

Инициатор и организатор акции, автор проекта дизайнер Анна Радаева сообщила РИА Новости Крым, что социальная акция стартовала в 2016 году на Набережной Ялты, где с тех пор арт-проект проводится ежегодно. «В 2017 году к арт-проекту присоединилась воскресная школа „Купель“ храмового комплекса во имя святителя Луки в Евпатории. В этом году проект поддержала администрация Евпатории и один из благотворителей по имени Сергей, пожелавший не раскрывать свою фамилию», — отметила Радаева.

По ее словам, в росписи огромной писанки приняли участие педагоги и ученики Евпаторийской художественной школы имени Юрия Волкова. Пасхальная писанка была передана в дар Свято-Николаевскому собору.

"Мы говорим о коллективном творчестве, объединяющем людей. Раньше объединял совместный труд, а в нынешнее время, особенно в городах, подобных духовных скреп не так много. Красная Пасха на Руси — это не придуманный или новомодный праздник, а глобальная основа для совместной радости и творчества. Вера объединяет. Коллективное проведение праздников — это хорошая традиция, близкая и понятная всем", — подчеркнула Радаева.

Организатор акции отметила, что поддержка акции в других городах Крыма способствовала бы тому, чтобы такие арт-формы украсили городскую среду и территории храмов. «Участники проекта своим творчеством приобщают зрителей, и праздничный восторг охватывает всех», — заключила Радаева.