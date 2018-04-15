В Башкирии утвердили границы зоны охраны трёх исторических зданий 

В Республике Башкирия утвердили границы зоны охраны трёх объектов культурного наследия регионального значения в Уфе, сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал правительства региона.
Также определены режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в этих зонах.
Под охрану попали «Дом Степанова-Зорина», «Дом жилой Винокурова» и «Дом, где жил русский учёный академик Любавский М. К.».
Ранее НСН сообщала, что в Керчи предложили создать единый историко-культурный комплекс на горе Митридат.