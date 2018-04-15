10 невероятно страшных моментов, снятых на камеру дайверами

Океан темен и полон загадок. Толща воды может скрывать от человека все, что угодно — от странных, не виданных прежде созданий, до развалин древней Атлантиды . Камеры глубоководных дайверов иногда делают реально страшные кадры. Как такое вообще может быть?

Совсем недавно ученые наткнулись на акулу, которая считалась вымершей целых 80 миллионов лет назад — мы подробно писали об этом.

А как насчет рыбы, способной жить по 500-700 лет? Именно такую повстречали испуганные рыбаки у берегов Гренландии — на берегу только видеозапись убедила исследователей, что странная встреча действительно была.