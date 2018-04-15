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Общественники Подольска обсудят гуманные способы защиты от бездомных животных 25 апреля
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Общественники Подольска обсудят гуманные способы защиты от бездомных животных 25 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Общественная палата подмосковного Подольска 25 апреля проведет круглый стол по вопросу гуманной защиты жителей от безнадзорных животных, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
«В общественной палате городского округа 25 апреля в 16:00 состоится круглый стол на тему: «Обеспечение мер по защите населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. Гуманные способы решения проблемы. Теория и практика». Мероприятие призвано помочь сформировать у населения правильный взгляд на проблему», — говорится в сообщении.
Также круглый стол направлен на создание образцов безопасного и ответственного подхода в решении вопроса безнадзорных животных у представителей органов власти и ответственных служб.
Принять участие в мероприятии могут представители общественных, зоозащитных организаций, руководители приютов и питомников для животных, эксперты в области ветеринарии и ветеринарного контроля, зооволонтеры и так далее.
Задать вопросы и направить предложения можно модератору круглого стола Алексею Стрелкову на почту: strelkov@oppodolsk.ru, для участия необходима электронная регистрация.
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