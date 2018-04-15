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В Псковской области нашли останки бойца из Башкирии
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В Псковской области нашли останки бойца из Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Волонтеры, ведущие раскопки на местах боев в Псковской области, обнаружили останки. Удалось расшифровать медальон солдата — оказалось, найденный — уроженец Башкирии.
Погибшего звали Василием Даниловичем Парьевым, он родился в 1911 году в хуторе Гусевск, который в то время находился в Кугарчинском районе.
— Установлено, что жена погибшего солдата Ольга Парьева жила в хуторе Кузнецовск, в том же районе. Но этих двух хуторов больше нет. Возможно, остались родственники, — сообщили волонтеры отряда «Вахта памяти».
Добровольцы считают, что родственники есть где-то в Башкирии, либо в Оренбургской области.
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