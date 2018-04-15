В Псковской области нашли останки бойца из Башкирии

Волонтеры, ведущие раскопки на местах боев в Псковской области , обнаружили останки. Удалось расшифровать медальон солдата — оказалось, найденный — уроженец Башкирии

Погибшего звали Василием Даниловичем Парьевым, он родился в 1911 году в хуторе Гусевск, который в то время находился в Кугарчинском районе.

— Установлено, что жена погибшего солдата Ольга Парьева жила в хуторе Кузнецовск , в том же районе. Но этих двух хуторов больше нет. Возможно, остались родственники, — сообщили волонтеры отряда «Вахта памяти».