В Псковской области нашли останки бойца из Башкирии 

Волонтеры, ведущие раскопки на местах боев в Псковской области, обнаружили останки. Удалось расшифровать медальон солдата — оказалось, найденный — уроженец Башкирии.
Погибшего звали Василием Даниловичем Парьевым, он родился в 1911 году в хуторе Гусевск, который в то время находился в Кугарчинском районе.
— Установлено, что жена погибшего солдата Ольга Парьева жила в хуторе Кузнецовск, в том же районе. Но этих двух хуторов больше нет. Возможно, остались родственники, — сообщили волонтеры отряда «Вахта памяти».
Добровольцы считают, что родственники есть где-то в Башкирии, либо в Оренбургской области.