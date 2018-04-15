9 вещей, которые раздражают абсолютно всех

Каждый из нас сталкивался с нетактичными замечаниями, неуместными вопросами, неприятными моментами и достаточно неловкими ситуациями. Девушки, ну вот бывает же, что достают с вопросом «а замуж когда?», не так ли? Только удивляешься, как легко люди позволяют себе лезть в чужую личную жизнь!

Или вот пытаешься выйти из вагона метро, а тебя заталкивают обратно. Неужели так трудно подождать, пока все выйдут, а потом ломиться?

Московский иллюстратор Bird Born вместе с любимыми котиками наглядно показывает самые распространенные человеческие проблемы в своих превосходных рисунках.