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9 вещей, которые раздражают абсолютно всех
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9 вещей, которые раздражают абсолютно всех 

Карельские вести 1 час назад
Каждый из нас сталкивался с нетактичными замечаниями, неуместными вопросами, неприятными моментами и достаточно неловкими ситуациями. Девушки, ну вот бывает же, что достают с вопросом «а замуж когда?», не так ли? Только удивляешься, как легко люди позволяют себе лезть в чужую личную жизнь!
Или вот пытаешься выйти из вагона метро, а тебя заталкивают обратно. Неужели так трудно подождать, пока все выйдут, а потом ломиться?
Московский иллюстратор Bird Born вместе с любимыми котиками наглядно показывает самые распространенные человеческие проблемы в своих превосходных рисунках.
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