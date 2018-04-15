Национальный парк «Таганай» приглашает южноуральцев вступить в ряды волонтеров

Национальный парк «Таганай» в Златоусте объявил набор волонтеров для работы на свежем воздухе. Добровольцы будут пропалывать саженцы, очищать территорию парка от мусора, оттирать оставленные невоспитанными туристами надписи на скалах, участвовать в проведении экологических акций для детей и проводить экскурсии (через предварительное обучение).

— Продолжительность волонтерской смены от одного дня до недели. Количество человек в группе — от трех до 40 человек (в зависимости от объемов и срока работ). Вы можете приехать своим коллективом или присоединиться к сборной группе, — сообщается на сайте национального парка. — Мы предоставляем рабочий инвентарь, котлы для приготовления пищи. В качестве бонуса парк предоставляет вам возможность после окончания волонтёрской смены погостить в наших гостевых домах бесплатно от двух до пяти дней в зависимости от продолжительности волонтерской смены.

От волонтеров требуется хорошая физическая форма, ведь проживать придется в полевых условиях, наличие страховки и прививки от клеща. Желательно, чтобы добровольцы имели профессиональные навыки педагога, строителя или дизайнера, а также увлекались каким-либо хобби для проведения занятий и мастер-классов с посетителями нацпарка.

Никаких взносов от добровольцев не берут, однако о своем питании добровольцы должны будут позаботиться самостоятельно.

Желающим помочь преобразить «Таганай» и поработать на фоне гор и лесных троп необходимо заполнить анкету волонтера на сайте национального парка.