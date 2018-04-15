Новую железнодорожную инфраструктуру открыли в «Восточном порту» Приморья

На открытии присутствовал глава Приморья.

Строительство парка отправления порожних вагонов завершено в рамках реализации третьей очереди специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» . Проведенные работы позволят увеличить мощности станции Находка Восточная на пять миллионов тонн.

Новая железнодорожная инфраструктура, которая будет передана в собственность ОАО «РЖД» , предназначена для распределения грузопотока как на третью очередь и действующий комплекс «Восточного Порта», так и на другие портовые терминалы в бухте Врангеля

Максим Соколов отметил, что открытие парка — знаменательный день не только для крупнейшего в стране специализированного угольного порта, но и для всей транспортной отрасли России.

«Развитие портовой инфраструктуры, реализация экспортного потенциала нашей транспортной системы позволят решить задачи, поставленные Президентом страны в Послании Федеральному Собранию. Увеличение пропускной способности угольного порта в полной мере отвечает решению этих задач. Также это один из элементов по расширению провозных мощностей БАМа и Транссиба. Открытие нового парка позволит увеличить перевалку уже на действующем терминале и создаст необходимые возможности для работы третьей очереди угольного терминала, доведя таким образом общую мощность до 40 миллионов тонн. Разумеется, проект решает вопросы социальной поддержки работающих на объекте, новый терминал позволит создать дополнительно 500 рабочих мест», — обозначил он.

Министр выразил благодарность Администрации Приморского края за поддержку проекта, и вручил ведомственные награды работникам, принимавшим участие в строительстве парка.

Подчеркнуто, что проект АО «Восточный порт» — хороший пример решения задач, которые поставила перед стивидорами власть. Проект этой компании соответствует самым высоким экологичным стандартам при перевалке угля.

На третьей очереди, как и на действующем специализированном угольном комплексе «Восточного Порта», используется целый ряд мер для обеспечения экологической безопасности при проведении разгрузочно-погрузочных работ. Составы с углем будут следовать по путям с ветрозащитными укрытиями на выгрузку в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный системами аспирации и пылеподавления «сухой туман». Все пересыпные станции представляют собой крытые конструкции с мощными аспирационными установками для улавливания угольной пыли. На склад уголь будет поступать по крытым конвейерным галереям. Защиту от пыления на территории складов обеспечит автоматизированная система орошения, распыляющая пресную воду на угольные штабели, система многоуровневой фильтрации сточных вод, аспирационная система и ветрозащитное ограждение по периметру высотой 20 метров.

АО «Восточный Порт» — один из девяти стивидоров Находки, с которым подписал соглашение врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Суть документа заключается в том, чтобы достичь баланса между экономикой и экологией, свести к минимуму вред на окружающую среду, в частности загрязнение воздуха угольной пылью. Согласно договоренностям, на природоохранные меры в 2018-2020 годах стивидоры направят более 1,5 миллиардов рублей.

«В планах «Восточного порта» — в октябре этого года перейти на полностью закрытый тип перевалки угля. 200 миллионов рублей уже направлено Находке на развитие социальной инфраструктуры», — заявил глава Приморья.

На площадке «Восточного порта» министр и врио губернатора также приняли участие в «холодном» запуске высокотехнологичного погрузочного оборудования на третьей очереди специализированного угольного комплекса. Включение механизмов одного из четырех реклаймеров показало, что оборудование готово к эксплуатации.

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 миллиарда рублей поставила японская корпорация Marubeni Сorporation. Современные погрузчики максимальной производительностью 3,5 тысячи тонн в час каждый позволят оперативно обрабатывать угольную продукцию на складах нового терминала. Технологические особенности погрузочных машин позволяют обеспечить экологичную перевалку угля. С вводом в эксплуатацию третьей очереди в АО «Восточный Порт» будут работать всего восемь реклаймеров — четыре аналогичных машины уже обслуживают склады действующего терминала.

Сегодня готовность третьей очереди специализированного угольного комплекса — крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — составляет свыше 90%. Общий объем инвестиций в проект составляет 32 миллиарда рублей.

Справочно

АО «Восточный Порт» — крупнейший в России специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, закрытым комплексом вагоноопрокидывателей, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Для сохранения экологии региона в «Восточном Порту» работает собственная аккредитованная экологическая лаборатория. В ежедневном режиме проводится экологический мониторинг атмосферного воздуха, морской и технической воды, измерение радиационного фона.

Ранее Андрей Тарасенко заявлял, что разрешить социально-экологическую проблему Находки с наскока не получится. Но дело сдвинулось: угольные компании начали активно инвестировать в экологические мероприятия. И не только в новые технологии и оборудование, но и в развитие города.

«Это четко прописано в достигнутых соглашениях. Важно, что это будут не разовые акции, а постоянная, целенаправленная работа по улучшению экологической ситуации», — обозначил глава края.

Совместно с Контрольным управлением Президента РФ Администрации Приморья удалось добиться закрепления на федеральном уровне ужесточения мер воздействия на недобросовестных стивидоров.