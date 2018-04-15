Валерий Амиров: Алюминий пишем, титан — в уме?

Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:

Екатеринбургская медианеделя была, как всегда, весьма разнообразной, но две темы нужно выделить в ней, пожалуй, особо.

Первая сообразуется с санкционной повесткой дня и решением наших американских «друзей» ввести санкции против двух олигархов — Дерипаски и Вексельберга. Это очень печально, учитывая то, что оба предпринимателя имеют на территории Среднего Урала значительный экономический интерес. Если все пойдет по плохому сценарию, а хорошие не просматриваются, то на улице могут оказаться сотни и сотни работников, в том числе из моногородов, где устроиться больше негде. Добавить керосина в костер может и предложение наших думцев в качестве контрсанкций прекратить поставки титана «Боингу». Это приведет к экономическому крушению «Титановой долины», в которую вложено столько труда, нервов и денег.

Конец недели ознаменовался печальной историей нападения на редактора « Областной газеты ». В сети сейчас ходят несколько версий. Какая из этих версий будет подтверждена в итоге — это задача следствия, выводов которого предстоит дождаться. Правоохранительные органы должны обязательно найти нападавших.

Однако, в любом случае, речь идет о совершенно неприемлемом, о том, чего давно уже не случалось в регионе. И очень хорошо, что журналистское сообщество заняло в этом вопросе в общем-то четкую и единую позицию.

Фото с сайта ekbrealty.ru, «Титановая долина»